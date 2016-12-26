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Предстоящие новости: 26.12.2016


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го декабря, состоится ряд итоговых пресс-конференций в различных ведомствах. Министр территориального управления  и развития  РА Давид Локян выступит по теме «итоги сельскохозяйственного года». Министр культуры  Армен Амирян подведет итоги года.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция директора Национального архива Аматуни Вирабяна.Тема: итоги года.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция секретаря АРФД Агвана Варданяна и главы офиса Ай Дата и политики АРФД  Киро Манояна.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция замдиректора  Института Кавказа Сергея  Минасяна.Тема: региональные события   в 2016г. Прогнозы  на будущее.

Армянский отдел Института освещения войны  и мира совместно с Клубом общественной  журналистики  организуют обсуждение.  Гость: председатель  совета  правления  Института развития  Грузии Гия  Хухашвили (по видеотелефону)  эксперт ООН по энергетике Ара Марджанян, эксперт по Грузии Джонни Меликян.Тема: риски от продажи акций  Корпорации нефти и газа Грузии.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция замдиректора НИЦ культурно-исторического наследия Акопа Минасяна.Тема: раскопки в Кармир блуре  и Ахцке. Планы на 2017г.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция председателя национальной  академии потребителей Мелиты  Акопян, главы отдела  мониторинга Рубена Айтяна,  главы  департамента  анализа Мелиты  Аристакесян и независимого  эксперта Рузан Аванесян.Тема: мониторинг предновогоднего рынка.

Сегодня в резиденции президента Армении состоится новогоднее мероприятие для детей.

В Театре оперы  и балета им. Спендиаряна состоится Новогодний подарок  Молодежного оркестра – программа Cartoon Non-Stop, мелодии из любимых мультфильмов.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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