Предстоящие новости: 26.12.2016

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 26-го декабря, состоится ряд итоговых пресс-конференций в различных ведомствах. Министр территориального управления и развития РА Давид Локян выступит по теме «итоги сельскохозяйственного года». Министр культуры Армен Амирян подведет итоги года.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция директора Национального архива Аматуни Вирабяна.Тема: итоги года.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция секретаря АРФД Агвана Варданяна и главы офиса Ай Дата и политики АРФД Киро Манояна.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция замдиректора Института Кавказа Сергея Минасяна.Тема: региональные события в 2016г. Прогнозы на будущее.

Армянский отдел Института освещения войны и мира совместно с Клубом общественной журналистики организуют обсуждение. Гость: председатель совета правления Института развития Грузии Гия Хухашвили (по видеотелефону) эксперт ООН по энергетике Ара Марджанян, эксперт по Грузии Джонни Меликян.Тема: риски от продажи акций Корпорации нефти и газа Грузии.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция замдиректора НИЦ культурно-исторического наследия Акопа Минасяна.Тема: раскопки в Кармир блуре и Ахцке. Планы на 2017г.

Сегодня, 26-го декабря, состоится пресс-конференция председателя национальной академии потребителей Мелиты Акопян, главы отдела мониторинга Рубена Айтяна, главы департамента анализа Мелиты Аристакесян и независимого эксперта Рузан Аванесян.Тема: мониторинг предновогоднего рынка.

Сегодня в резиденции президента Армении состоится новогоднее мероприятие для детей.

В Театре оперы и балета им. Спендиаряна состоится Новогодний подарок Молодежного оркестра – программа Cartoon Non-Stop, мелодии из любимых мультфильмов.

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