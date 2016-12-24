Жители Алеппо начали возвращаться в свои дома

Жители освобожденных районов Алеппо начали возвращаться в свои дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Там, где саперы закончили свою работу, мирным жителям разрешили вернуться в родные места.

Работы по разминированию продолжаются, инженеры продолжают находить взрывные устройства и замаскированные мины.

22 декабря сирийское военное командование объявило о полном освобождении Алеппо.