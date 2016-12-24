Путин обсудил сирийское урегулирование с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ сирийское урегулирование, а также подготовку к предстоящим в понедельник саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане",- сказал он.