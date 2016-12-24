Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Нужно создать условия, чтобы специалисты IT-сферы не покидали Армению


В IT-сфере Армения по многим показателям Армения  в  числе  ведущих  и в  Европе, и в  ЕАЭС.

В беседе с Арменпресс об этом сказал директор  ARMIX и Армянского союза операторов Ваан Овсепян.

«У нас есть возможности для  развития цифровой  экономики в Армении. Мы  готовы  к  цифровой  революции», - сказал он.

Относительно организации «Молодые  программисты» он отметил, что всецело поддерживает и помогает молодежи развивать свои возможности в  IT-сфере.

«В IT-сфере у  нас есть организации, которые сотрудничают с главами предприятий, но не  было организации по защите  прав молодых специалистов. В этом плане  чрезвычайно важно роль нашей  организации», - сказал Ваан Овсепян.

В  настоящее время фонд объединяет 13 членов в сфере телекоммуникаций: UCOM, ORANGE ARMENIA, VIVACELL-MTS, ARMINCO, ISOC AM, KARABAKH TELECOM и другие. 

На вопрос журналистов, что несмотря  на  большой  спрос, ощущается нехватка специалистов, Ваан Овсепян сказал: «С одной стороны, вопрос упирается в подготовку  кадров. В этом направлении нам есть что делать – это создание технологического университета, усиление  содержательности  образования и т.д.  С другой  стороны, мы  должны  создать такие  условия, чтобы достигнув высокого уровня, специалист не  покидал Армению. И министерство, и отраслевые ассоциации работают над этим и в  течение  месяца представят соответствующую программу по решению проблем отрасли».



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации