Нужно создать условия, чтобы специалисты IT-сферы не покидали Армению

В IT-сфере Армения по многим показателям Армения в числе ведущих и в Европе, и в ЕАЭС.

В беседе с Арменпресс об этом сказал директор ARMIX и Армянского союза операторов Ваан Овсепян.

«У нас есть возможности для развития цифровой экономики в Армении. Мы готовы к цифровой революции», - сказал он.

Относительно организации «Молодые программисты» он отметил, что всецело поддерживает и помогает молодежи развивать свои возможности в IT-сфере.

«В IT-сфере у нас есть организации, которые сотрудничают с главами предприятий, но не было организации по защите прав молодых специалистов. В этом плане чрезвычайно важно роль нашей организации», - сказал Ваан Овсепян.

В настоящее время фонд объединяет 13 членов в сфере телекоммуникаций: UCOM, ORANGE ARMENIA, VIVACELL-MTS, ARMINCO, ISOC AM, KARABAKH TELECOM и другие.

На вопрос журналистов, что несмотря на большой спрос, ощущается нехватка специалистов, Ваан Овсепян сказал: «С одной стороны, вопрос упирается в подготовку кадров. В этом направлении нам есть что делать – это создание технологического университета, усиление содержательности образования и т.д. С другой стороны, мы должны создать такие условия, чтобы достигнув высокого уровня, специалист не покидал Армению. И министерство, и отраслевые ассоциации работают над этим и в течение месяца представят соответствующую программу по решению проблем отрасли».