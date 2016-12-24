ФИФА обсуждает новое правило: с судьей может общаться только капитан команды

Согласно новым правилам ФИФА, с судьей может общаться только капитан команды.

«Сейчас есть много игроков, которые жалуются судье на протяжении матча. Мы должны помогать судьям и пытаемся создать хороший продукт – динамичную, захватывающую и честную игру», - как передает Арменпресс, сказал директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен.

Такое правило действует в регби - только капитану позволено общаться с судьей, и наоборот.