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Олланд подчеркнул свою личную ответственность в урегулировании карабахского конфликта


Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул обязательства  Франции и свою личную ответственность в урегулировании карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом  Олланд отметил в послании Ильхаму  Алиеву.

«Франция  и я лично взяли на  себя   обязательство в достижении стабильного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта», - написал Олланд.

 



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