Олланд подчеркнул свою личную ответственность в урегулировании карабахского конфликта

Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул обязательства Франции и свою личную ответственность в урегулировании карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом Олланд отметил в послании Ильхаму Алиеву.

«Франция и я лично взяли на себя обязательство в достижении стабильного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта», - написал Олланд.