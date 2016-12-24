Умерла легендарная стюардесса, пережившая падение с 10-километровой высоты

В Белграде скончалась Весна Вулович, которая оказалась единственной выжившей при теракте в самолете Югославских авиалиний над немецким городом Хермсдорф в 1972 году. Тогда упала с 10-километровой высоты и осталась жива.



Стюардесса получила многочисленные переломы и травмы, у нее была парализована нижняя часть тела, несколько дней она пробыла в коме, но в итоге ей удалось полностью восстановиться. В 1985 году Вулович внесли в Книгу рекордов Гиннеса как обладательницу мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сербское издание Večernje novosti, 67-летняя женщина была найдена мертвой в ванной комнате у себя дома 23 декабря. Причина смерти не называется, но издание указывает, что у Вулович были проблемы со здоровьем.