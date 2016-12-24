Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал неудачу команды «красных дьяволов» в английской Премьер-лиге.

«Очевидно, что нам надо неустанно работать. Нам уже все ясно – как в нападении, так и в защите. Мы не собираемся менять стиль игры из-за серии неудач. Даже когда проигрываешь, нужно понимать, что все равно ты на правильном пути», - как передает Арменпресс, сказал Моуриньо.

По итогам 17 туров АПЛ команда «красных дьяволов» набрала 30 очков и теперь занимает 6 место.