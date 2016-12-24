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Жозе Моуриньо не собирается менять стиль игры "Манчестер Юнайтед"


Главный  тренер  "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал неудачу  команды «красных дьяволов» в английской Премьер-лиге.

«Очевидно, что нам надо неустанно работать. Нам уже  все  ясно – как  в нападении, так  и в  защите.  Мы  не собираемся менять стиль игры  из-за серии неудач. Даже когда проигрываешь, нужно понимать, что все  равно ты  на  правильном пути», - как  передает Арменпресс, сказал Моуриньо.

По итогам 17 туров АПЛ команда «красных дьяволов» набрала  30 очков и теперь занимает 6 место.



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