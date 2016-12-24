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Все межгосударственные и республиканские автодороги на территории Армении открыты


По  состоянию на 14:30 часов 24 декабря  на дорогах Мегри идет снег.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На дорогах Вайка , Сисиана, Гориса, Туманяна и на перевале  Варденяц гололед.

На указанных дорогах  осуществляется  обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие  межгосударственного и республиканского значения открыты.



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