Все межгосударственные и республиканские автодороги на территории Армении открыты

По состоянию на 14:30 часов 24 декабря на дорогах Мегри идет снег.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На дорогах Вайка , Сисиана, Гориса, Туманяна и на перевале Варденяц гололед.

На указанных дорогах осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие межгосударственного и республиканского значения открыты.