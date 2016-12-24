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В США самолет с футболистами приземлился вне полосы


При заходе  на  посадку самолет с  футболистами команды  «Миннесота  Вайкингс»  выехал с  взлетной  полосы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

Это случилось в  пятницу вечером в аэропорту  Висконсина. После  посадки Airbus A330 компании Delta въехал в  заграждение. Пассажирам пришлось прождать 4  часа, пока им разрешили выйти.

Футболисты команды  «Миннесота  Вайкингс» отметили, что самолет прибыл в 16:26 по местному  времени, а в отель они смогли попасть только в  полночь.

Причины  инцидента  не  называются. Компания  Delta отмечает, что одно из задних колес застряло в траве  на обочине  полосы.



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