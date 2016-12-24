В США самолет с футболистами приземлился вне полосы

При заходе на посадку самолет с футболистами команды «Миннесота Вайкингс» выехал с взлетной полосы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

Это случилось в пятницу вечером в аэропорту Висконсина. После посадки Airbus A330 компании Delta въехал в заграждение. Пассажирам пришлось прождать 4 часа, пока им разрешили выйти.

Футболисты команды «Миннесота Вайкингс» отметили, что самолет прибыл в 16:26 по местному времени, а в отель они смогли попасть только в полночь.

Причины инцидента не называются. Компания Delta отмечает, что одно из задних колес застряло в траве на обочине полосы.