Марин Ле Пен выказалась за выход Франции из НАТО и ЕС

Лидер "Национального фронта" Франции Мари Ле Пен заявила, что страна должна выйти из НАТО и Евросоюза, а зону евро покинуть одновременно с другими государствами.

"Frexit будет частью моей политики", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, заявила политик в интервью греческой газете "Кирьякатики Димократия", подтвердив планы участвовать в президентских выборах.

Президентские выборы во Франции будут проходить в апреле и мае 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента.

По ее мнению, когда Франция выйдет из ЕС и зоны евро, то же самое должны сделать Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр. "Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их", — сказала она.

"Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны технократов в Брюсселе и вернуть суверенитет страны. Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро", — сказала лидер "Национального фронта" и кандидат на президентских выборах во Франции.