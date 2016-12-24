В следующем году Министерство сельского хозяйства усовершенствует инструмент субсидирования – в пользу крестьянина.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе выездной пресс-конференции сказал министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян. По его словам, ныне ведутся переговоры с организациями в связи с импортом удобрений.

«Мы объявим тендер и сделаем все, чтобы сельчанин не остался без удобрений», - сказал он.

Относительно планов в отрасли животноводства министр сказал, что есть проект создания ферм для разведения племенных телят, и ныне разрабатываются критерии для всех племенных заводов Армении.

«Мы будем сотрудничать с частным сектором: государство будет или кредитовать, или субсидировать», - сказал министр, добавив, что основным вектором работы МСХ будет установление сотрудничества «государство – частный сектор».

Игнатий Аракелян отметил также важность тотального учета в с/хозяйстве, благодаря чему будут выявлены реальные данные, которые послужат для анализа показателей стратегии с/хозяйства.

«Они позволят нам определить дальнейшее развитие отрасли», - сказал он.