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Вектором работы МСХ будет установление сотрудничества «государство – частный сектор»


В следующем году Министерство  сельского хозяйства усовершенствует инструмент субсидирования – в пользу крестьянина.

Как передает Арменпресс, об этом в  ходе  выездной  пресс-конференции сказал министр сельского хозяйства РА Игнатий  Аракелян. По его словам, ныне  ведутся  переговоры  с  организациями в связи с импортом удобрений. 

«Мы объявим тендер и сделаем все, чтобы  сельчанин не остался без удобрений», - сказал он.

Относительно планов  в  отрасли животноводства министр сказал, что есть проект создания  ферм для  разведения  племенных телят, и ныне  разрабатываются критерии для  всех племенных заводов Армении.

«Мы  будем сотрудничать с  частным сектором: государство будет или кредитовать, или субсидировать», - сказал министр, добавив, что основным вектором работы МСХ будет установление сотрудничества «государство – частный  сектор». 

Игнатий  Аракелян отметил также важность тотального учета в с/хозяйстве, благодаря  чему будут выявлены  реальные данные, которые послужат для анализа показателей стратегии с/хозяйства.

 «Они позволят нам определить дальнейшее развитие  отрасли», - сказал он.



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