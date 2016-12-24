Владимир Ступишин был другом армянского народа и отличался конструктивной деятельностью

Роль бывшего посла РФ в РА Владимира Ступишина в развитии и укреплении армяно-российских отношений была огромной и бесспорной, учитывая сложную геополитическую обстановку того периода.

В беседе с Арменпресс такое мнение высказал депутат НС РА, премьер РА в 1992-1993гг. Хосров Арутюнян относительно деятельности Ступишина в 92-94 годах.

Владимир Ступишин скончался 23 декабря на 84 году жизни.

«Те годы были сложными, противоречивыми. Бывшие советские республики пытались найти свое место в новых геополитических условиях. Государственной системы как таковой не существовало, только-только формировалось СНГ, была проблема Карабаха. И в этих труднейших условиях Владимир Ступишин был направлен послом в Армению.

Россия сама стояла перед множеством серьезных вызовов, начался процесс налаживания новых связей с бывшими союзными республиками. В вопросе НК Россия стояла перед дилеммой – Армения и Азербайджан. Роль послов в такой ситуации была чрезвычайно ответственной. Своей деятельностью Ступишин проложил новый путь в армяно-российских отношениях – проявив конструктивизм в вопросе Нагорного Карабаха», - сказал Хосров Арутюнян, выражая соболезнование родным Ступишина.

По его словам, у Ступишина был большой кадровый опыт, и он сыграл свою роль в его работе.

Хосров Арутюнян подчеркнул, что Ступишин был тесно связан с армянским народом, с армянской культурой.

«Он был большим другом армянского народа», - сказал экс-премьер.