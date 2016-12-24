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Владимир Ступишин был другом армянского народа и отличался конструктивной деятельностью


Роль бывшего посла  РФ в  РА Владимира Ступишина  в развитии и укреплении армяно-российских отношений была огромной  и бесспорной, учитывая сложную геополитическую обстановку того периода.

В беседе с Арменпресс такое  мнение  высказал депутат НС РА, премьер РА в 1992-1993гг. Хосров  Арутюнян относительно деятельности Ступишина в 92-94 годах.

Владимир Ступишин скончался 23 декабря на 84  году жизни.   

«Те  годы были сложными, противоречивыми. Бывшие  советские республики пытались найти свое  место в новых геополитических условиях. Государственной  системы  как  таковой  не  существовало, только-только формировалось СНГ, была проблема  Карабаха. И в этих труднейших условиях Владимир Ступишин был направлен послом в Армению.  

Россия  сама  стояла  перед множеством серьезных вызовов, начался процесс налаживания  новых связей  с бывшими союзными республиками. В вопросе  НК Россия  стояла  перед дилеммой – Армения и Азербайджан. Роль послов  в такой  ситуации была чрезвычайно ответственной. Своей  деятельностью Ступишин проложил новый  путь в  армяно-российских отношениях – проявив конструктивизм в вопросе  Нагорного Карабаха», - сказал Хосров  Арутюнян, выражая соболезнование  родным Ступишина. 

По его словам, у  Ступишина был большой  кадровый  опыт, и он сыграл свою роль в  его работе.

Хосров  Арутюнян  подчеркнул, что Ступишин был тесно связан с армянским народом, с армянской  культурой.

«Он был большим другом армянского народа», - сказал экс-премьер.



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