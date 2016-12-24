Мой голос – мое оружие: на Евровидении Кипр представит армянин Овиг

На Евровидении-2017 Кипр представит молодой певец армянского происхождения Овиг. Арменпресс побеседовал с ним о конкурсе и других вопросах.

Ниже приводим фрагменты интервью Овига.

- Вы армянин. Родились на Кипре?

- Да, я родился здесь. Учился в армянской школе, дома тоже мы говорили исключительно на армянском. Народ Кипра знает меня как армянского певца. Ответственные песенного конкурса знали меня давно, нам приходилось сотрудничать два года назад. И когда они посчитали, что надо дать мне возможность выступать за страну на Евровидении, я согласился недолго думая. Неожиданность? И да и нет, но я рад и чувствую огромную ответственность.

- Только исполняете? Сами не творите?

- Творчество имеет свои уникальные особенности. Я творю с удовольствием. У меня есть несколько песен. Игра. Играю на гитаре, фортепьяно, на ударных. Думаю, в наше время музыкант должен быть универсалом, но главное – голос, это мое основное оружие.

- В 2009-м в Греции Вы участвовали в проекте «Х-фактор». Что изменилось в Вашей жизни?

- После школы я работал бухгалтером, потом заинтересовался маркетингом, но песню никогда не оставлял. Самому и в голову не приходило, но семья и друзья уговорили меня принять участие в проекте «Х-фактор». Я дошел до 11-го тура. Конкурс дал мне очень многое для карьеры, у меня появились новые знакомые, наладились важные связи. Но конкурсы дают только толчок, так что неправы те, кто думает, что «Х-фактор» может решить все карьерные вопросы. Нет, надо упорно и кропотливо работать, двигаться вперед.

- Политика играет какую-то роль?

- Как артист… не хочу думать, что политика присутствует в конкурсе, но конечно, она играет определенную роль. Но я предпочитаю быть романтиком и утверждать, что политики там нет, то это только конкурс песни.

- Как восприняли киприоты, что их страну будет представлять Вы?

- Армяне на Кипре не чувствуют себя чужими. Мы чувствуем себя настоящими киприотами, будучи армянами. Никаких проблем. Меня здесь любят и с удовольствием приняли это обстоятельство. Конечно, у кого-то это может вызвать негативное чувство, это нормально.

- Какую песню будете исполнять?

- Автор песни – Томас Гисон, он написал много песен для Евровидения, которые с успехом были представлены на этом конкурсе. Но все скобки раскрыть не могу. Когда песня будет окончательно готова – представлю ее всем, спою ее и в Армении.

- Какие ожидания от Евровидения?

- Это крупнейший песенный конкурс, популярный во всем мире. Быть участником этого конкурса – уже победа. Это очень важный опыт. Чувствую себя уверенно, готов выступать и… просто получать удовольствие от своего участия. Если дойду до финала, обещаю – вы увидите лучшего Овига.

Беседу вела Анжела Амбарцумян