Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Мой голос – мое оружие: на Евровидении Кипр представит армянин Овиг


На  Евровидении-2017 Кипр представит молодой  певец армянского происхождения Овиг. Арменпресс побеседовал с ним  о конкурсе и других вопросах.

Ниже  приводим фрагменты  интервью Овига. 

- Вы армянин. Родились на Кипре?

- Да, я родился здесь. Учился в  армянской  школе, дома  тоже  мы  говорили исключительно на  армянском. Народ Кипра  знает меня как  армянского певца.  Ответственные  песенного конкурса  знали меня  давно, нам приходилось сотрудничать два года назад. И когда они посчитали, что надо дать мне  возможность выступать за страну на Евровидении, я согласился недолго думая. Неожиданность? И да и нет, но я  рад и чувствую огромную ответственность. 

- Только исполняете? Сами не творите?

- Творчество имеет свои уникальные особенности. Я творю с удовольствием. У  меня  есть несколько песен. Игра. Играю на гитаре, фортепьяно, на ударных. Думаю, в  наше  время музыкант должен быть универсалом, но главное – голос, это мое  основное  оружие. 

- В 2009-м в Греции  Вы участвовали в проекте «Х-фактор». Что изменилось в Вашей  жизни?

- После  школы  я работал бухгалтером, потом заинтересовался  маркетингом, но песню никогда не  оставлял. Самому  и в  голову  не  приходило, но семья  и друзья  уговорили меня  принять участие  в проекте «Х-фактор». Я дошел до 11-го тура. Конкурс  дал мне  очень многое для  карьеры, у  меня появились новые  знакомые, наладились важные связи. Но конкурсы дают только толчок, так что неправы те, кто думает, что «Х-фактор» может решить все  карьерные вопросы. Нет, надо упорно и кропотливо работать, двигаться вперед. 

- Политика играет какую-то роль?

- Как артист… не хочу  думать, что политика присутствует в конкурсе, но конечно, она играет определенную роль. Но я предпочитаю быть романтиком и утверждать, что политики там нет, то это только конкурс  песни.

- Как  восприняли киприоты, что их страну  будет представлять Вы?

- Армяне  на Кипре не чувствуют себя  чужими. Мы  чувствуем себя настоящими киприотами, будучи армянами. Никаких проблем. Меня  здесь любят и с удовольствием приняли это обстоятельство. Конечно, у  кого-то это может вызвать негативное  чувство, это нормально.

 

- Какую песню будете  исполнять?

- Автор песни – Томас Гисон, он написал много песен для  Евровидения, которые с успехом были представлены на этом конкурсе. Но все  скобки раскрыть не  могу. Когда песня  будет окончательно готова – представлю ее всем, спою ее  и в Армении.

- Какие ожидания  от Евровидения?

- Это крупнейший  песенный  конкурс, популярный  во всем мире. Быть участником этого конкурса – уже победа. Это очень важный  опыт. Чувствую себя  уверенно, готов выступать и… просто  получать удовольствие  от своего участия. Если дойду  до финала, обещаю – вы увидите  лучшего Овига.

Беседу  вела Анжела  Амбарцумян



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации