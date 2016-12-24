Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Генрих Мхитарян будет готов к игре с «Сандерлендом»


Член национальной  сборной  Армении Генрих Мхитарян  готов к  очередной  игре в составе "Манчестер Юнайтед".

Как передает Арменпресс, матч состоится 26 декабря, и Генрих Мхитарян и защитник команды Эрик Байи примут участие  во встрече с "Сандерлендом".

Матч "Манчестер Юнайтед"-"Сандерленд" начнется 19:00 по ереванскому  времени.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации