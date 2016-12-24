Генрих Мхитарян будет готов к игре с «Сандерлендом»

Член национальной сборной Армении Генрих Мхитарян готов к очередной игре в составе "Манчестер Юнайтед".

Как передает Арменпресс, матч состоится 26 декабря, и Генрих Мхитарян и защитник команды Эрик Байи примут участие во встрече с "Сандерлендом".

Матч "Манчестер Юнайтед"-"Сандерленд" начнется 19:00 по ереванскому времени.