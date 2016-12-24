Путин и Эрдоган провели телефонную беседу

Перед отъездом из Измира в Стамбул президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое ИА Anadolu.

В ходе беседы главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Говорили они и о после России в Турции Андрее Карлове, убитом на днях в Анкаре.

Стороны обсудили и ситуацию в Алеппо, подчеркнув необходимость проведения согласованных действий и установления перемирия на всей территории Сирии.