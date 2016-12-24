Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Путин и Эрдоган провели телефонную беседу


Перед отъездом из Измира в  Стамбул президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое ИА Anadolu.

В ходе беседы главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Говорили они и о после России в Турции Андрее Карлове, убитом на днях в Анкаре.

Стороны обсудили и ситуацию в Алеппо, подчеркнув необходимость проведения  согласованных действий  и установления  перемирия  на всей  территории Сирии.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации