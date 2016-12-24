Температура воздуха в Армении повысилась на 5-7 градусов

Сегодня утром началось проникновение теплых воздушных потоков с юга на территорию Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал замначальника метеослужбы «Гидромет» МЧС РА Гагик Суренян.

«По состоянию на 10:00 часов 24 декабря во всех областях республики температура воздуха повысилась на 5-7 градусов. Например, если вчера в Ереване на 10:00 часов было -17...-18 градусов, то сегодня в 10:00 часов было уже -10...-12», - написал он.