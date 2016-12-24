Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Температура воздуха в Армении повысилась на 5-7 градусов


Сегодня  утром началось проникновение теплых воздушных потоков  с юга на  территорию Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на  своей  странице в Facebook написал замначальника метеослужбы  «Гидромет» МЧС РА  Гагик  Суренян.

«По  состоянию на 10:00 часов 24 декабря во всех областях республики температура воздуха  повысилась на 5-7 градусов. Например, если вчера  в  Ереване  на 10:00 часов было -17...-18 градусов, то сегодня в  10:00 часов  было уже -10...-12», - написал он.



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