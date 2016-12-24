«Гандзасар-Капан» комплектует состав – в команду вошел 21-летний Саркис Шаинян.

Как передает Арменпресс, Шаинян подписал годичный контракт. Шаинян – воспитанник «Мики», в одно время выступал и за «Пюник» и португальскую «Брагу».

По результатам 17 туров первенства Армении «Гандзасар-Капан» на 4-м месте (27 очков).