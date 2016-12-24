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«Гандзасар-Капан» комплектует состав


«Гандзасар-Капан» комплектует состав – в команду  вошел 21-летний Саркис Шаинян.

Как передает Арменпресс, Шаинян подписал годичный  контракт. Шаинян – воспитанник  «Мики», в  одно время  выступал и за  «Пюник» и португальскую «Брагу».

По результатам 17  туров  первенства Армении «Гандзасар-Капан» на 4-м месте  (27 очков).

 



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