Маркос Пизелли стал автором гола в составе «Аль-Фуджейра»

Член национальной сборной Армении Маркос Пизелли стал автором гола.

Как передает Арменпресс, в очередном туре первого дивизиона ОАЭ «Аль-Фуджейра» со счетом 1:1 сыграла с командой «Аль-Шааб». Член национальной сборной Армении Маркос Пизелли в этом матче забил единственный гол своей команды.

По результатам 6-го тура «Аль-Фуджейра» на 3-м месте (11 очков).