Время в Ереване: 11:07:36,   24 Декабрь

Маркос Пизелли стал автором гола в составе «Аль-Фуджейра»


Член национальной  сборной  Армении Маркос Пизелли стал автором гола.

Как передает Арменпресс,  в  очередном туре  первого дивизиона  ОАЭ  «Аль-Фуджейра» со счетом  1:1 сыграла с командой  «Аль-Шааб». Член национальной  сборной  Армении Маркос Пизелли в этом матче  забил единственный  гол своей  команды.

По результатам 6-го тура «Аль-Фуджейра» на 3-м месте  (11 очков).



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации