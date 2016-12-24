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МОК пересмотрит допинг-показатели российских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере


Международный  олимпийский комитет намерен вновь пересмотреть допинг-показатели  российских спортсменов на Зимней Олимпиаде-2010 в  Ванкувере. 

Как передает Арменпресс, по словам главы МОК  Томаса Баха, к  такому  решению комитет пришел в результате  доклада независимого члена  Международной антидопинговой комиссии Ричарда Макларена.

На Зимних ОИ-2010 в Ванкувере российские  спортсмены  завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.



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