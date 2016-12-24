МОК пересмотрит допинг-показатели российских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере
Международный олимпийский комитет намерен вновь пересмотреть допинг-показатели российских спортсменов на Зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере.
Как передает Арменпресс, по словам главы МОК Томаса Баха, к такому решению комитет пришел в результате доклада независимого члена Международной антидопинговой комиссии Ричарда Макларена.
На Зимних ОИ-2010 в Ванкувере российские спортсмены завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.
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