МОК пересмотрит допинг-показатели российских спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере

Международный олимпийский комитет намерен вновь пересмотреть допинг-показатели российских спортсменов на Зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Как передает Арменпресс, по словам главы МОК Томаса Баха, к такому решению комитет пришел в результате доклада независимого члена Международной антидопинговой комиссии Ричарда Макларена.

На Зимних ОИ-2010 в Ванкувере российские спортсмены завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.