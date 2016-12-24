Джанлуиджи Буффон провел 600-й матч в составе «Ювентуса»

Голкипер национальной сборной Италии Джанлуиджи Буффон в 600-й раз вышел на поле в составе «Ювентуса».

Как передает Арменпресс, в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» был соперником «Милана». Основное время игры закончилось со счетом 1:1, и победитель определился после 11-метровых. Футболисты «Милана» оказались более точными в ударах и завоевали Суперкубок Италии.

Для легендарного голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона это был 600-й матч в составе «старой синьоры».