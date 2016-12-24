По состоянию на 10:00 часов 24 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта – в том числе и для тяжеловесных тягачей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, об этом передали из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии.

Во избежание аварий и пробок водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

По состоянию на 09:30 часов 24 декабря на дорогах Вайка, Сисиана, Гориса, Туманяна и на перевале Варденяц гололед.

На указанных дорогах осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие межгосударственного и республиканского значения открыты.