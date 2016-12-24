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Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта


По  состоянию на 10:00 часов 24 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов  транспорта – в том числе  и для  тяжеловесных тягачей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, об этом передали из департамента дорог  Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии.

Во избежание аварий и пробок водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

По  состоянию на 09:30 часов 24 декабря на дорогах Вайка, Сисиана, Гориса, Туманяна и на перевале  Варденяц гололед.

На указанных дорогах  осуществляется  обработка дорожного полотна солью, песком.

Все дорогие  межгосударственного и республиканского значения открыты.

 



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