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Министр ИД РА принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр»


23 декабря министр ИД РА  Эдвард Налбандян принял регионального директора  фонда  «Конрад Аденауэр» Томаса  Шрапеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в ходе  встречи состоялся  обмен мнениями относительно работ и программ, осуществляемых в  Армении фондом  «Конрад Аденауэр», были затронуты  вопросы, связанные  с отношениями Армения-Германия, сотрудничества Армении и Евросоюза, а также был  обсужден ряд актуальных вопросов международного и регионального значения.

 



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