Министр ИД РА принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр»

23 декабря министр ИД РА Эдвард Налбандян принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр» Томаса Шрапеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно работ и программ, осуществляемых в Армении фондом «Конрад Аденауэр», были затронуты вопросы, связанные с отношениями Армения-Германия, сотрудничества Армении и Евросоюза, а также был обсужден ряд актуальных вопросов международного и регионального значения.