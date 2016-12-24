На линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня около 30 раз

В ночь на 24 декабря на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 30 раз. В сторону армянских позиций произведено более 350 выстрелов. Особенно интенсивный обстрел велся из снайперских орудий типа СВВ и «Истиглял» (94 выстрела).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АО НКР, передовые силы Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий. Они продолжают уверенно защищать вверенные им боевые позиции.