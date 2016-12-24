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На линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня около 30 раз


В  ночь на 24 декабря  на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня  около  30   раз. В сторону армянских позиций произведено более 350 выстрелов. Особенно интенсивный обстрел велся из снайперских орудий  типа  СВВ и «Истиглял» (94 выстрела).  

Как сообщили  Арменпресс  в пресс-службе АО НКР, передовые силы  Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действий. Они  продолжают уверенно  защищать вверенные им боевые  позиции.



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