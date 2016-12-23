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В Бельгии прошли акции в защиту азербайджанских политзаключенных


Созданная в Бельгии азербайджанскими политэмигрантами «Международная ассоциация по защите прав человека» (“International Human Rights Protection Association”), проведет серию мероприятий в городах этой страны в поддержку политзаключенных в Азербайджане.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Turan, вице-президент организации Хаджар Аббасова сообщила, что на 23 декабря пройдут акции в защиту прав молодежных активистов Байрама Мамедова и Гияса Ибрагимова.

Эти молодые люди осуждены на 10 лет по обвинению в наркотиках, однако истинная причина –  граффити на памятнике Гейдару Алиеву.

По словам Аббасовой, организация планирует акции и в защиту других политзаключенных.



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