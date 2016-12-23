Спикер Национального Собрания Армении посетил детский приют города Гавара
Спикер Национального Собрания Армении Галуст Саакян 23 декабря посетил детский приют города Гавара. Спикера НС сопровождал губернатор Гегаркуникской области Рафик Григорян. Председателя НС с теплотой и любовью встретили воспитанники и сотрудники детского приюта.
Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Саакян прошелся по детскому приюту, ознакомился с условиями здания, поинтересовался бытом детей. Спикер НС поговорил с сотрудниками и воспитанниками приюта, пытаясь узнать, как может в рамках своих полномочий помочь приюту.
Спикер поздравил детей с Новым годом и Рождеством, пожелал им успехов и исполнения желаний.
Из фонда НС Армении детскому приюту было передано 1 млн драмов, бытовая техника, а дети получили от спикера новогодние подарки.