Министр образования и науки Армении представил наличествующие в сфере образования проблемы

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян намерен в следующем году решить ряд проблем в сфере образования. «Мы не можем осуществить радикальные изменения в системе школьной администрации. Я хочу особо выделить проблему качества учебников. Создается такое впечатление, что мы создаем академические учебники только для детей-отличников, но учебники должны также служить ученикам со средними способностями», - сказал министр образования и науки Левон Мкртчян.

Как сообщает Арменпресс, министр отметил, что не менее важен вопрос переподготовки учителей. «В основном переподготовку проходят специалисты одной и той же области, что приводит к спаду в сфере образования. Необходимо разработать серьезную политику и затронуть все направления, что приведет к реформам во всех этих областях», - сказал Мкртчян.

Коснувшись проблем колледжей, министр отметил, что неприемлемо, если в сельскохозяйственном колледже внезапно специализируются врачи.

«В сфере высшего образования основной проблемой является изоляция, снижение качества университетов и частных учебных заведений», - сказал Левон Мкртчян.