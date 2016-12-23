В аэропорту Мальты пассажиры начали покидать захваченный самолет

Пассажиры угнанного ливийского самолета, приземлившегося на Мальте, начали покидать воздушное судно, передает агентство Associated Press.

Первая группа пассажиров, как отмечается, состоит из женщин и детей. По информации мальтийских СМИ, из самолета вышли 28 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет совершил посадку на Мальте. На борту находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа. Предполагается, что все эти люди - граждане Ливии.