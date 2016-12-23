Председатель Следственного комитета Армении с рабочим визитом отбыл в Тегеран

Председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян 23 декабря с рабочим визитом отбыл в Тегеран.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в рамках визита запланированы встречи с председателем Организации Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Насером Сераджом и руководством судебных властей ИРИ.

Председатель СК Армении посетит также Исфахан, где проведет встречи с губернатором, министром юстиции, главным следователем и прокурором области.

Делегация во благе с Агваном Овсепяном отбыла в ИРИ по приглашению председателя Организации Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Насера Сераджа.