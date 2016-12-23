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Министр обороны Армении принял делегацию Государственной думы РФ


Министр обороны Армении Виген Саркисян принял 23 декабря делегацию Государственной думы РФ, возглавляемую председателем комитета по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. 
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, стороны высоко оценили межпарламентское сотрудничество между Арменией и Россией, обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов.



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