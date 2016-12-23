Министр обороны Армении принял делегацию Государственной думы РФ

Министр обороны Армении Виген Саркисян принял 23 декабря делегацию Государственной думы РФ, возглавляемую председателем комитета по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, стороны высоко оценили межпарламентское сотрудничество между Арменией и Россией, обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов.