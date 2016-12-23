Путин почти за четыре часа успел ответить на 62 вопроса

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, 12-я по счету, продолжалась 3 часа 50 минут.

Не побив рекорд по продолжительности, она стала одной из самых насыщенных по количеству вопросов. Глава государства в течение почти четырех часов успел ответить на 62 вопроса.

В прошлом году общение главы государства с российскими и зарубежными журналистами было короче - оно продолжалось 3 часа 10 минут, и за это время Путин ответил на 47 вопросов представителей СМИ,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Самой продолжительной по времени была ежегодная пресс-конференция Путина в 2008 году: она длилась 4 часа 40 минут, за которые президент успел ответить более чем на 100 вопросов.