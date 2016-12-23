Опрос: украинцы готовы выбрать Тимошенко президентом

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае проведения президентских выборов в ближайшее время могла бы одержать на них победу. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской социологической группы "Рейтинг".

"В рейтинге кандидатов на пост президента Украины лидером остается Юлия Тимошенко, ее готовы поддержать в случае проведения выборов в ближайшее время 17,7% респондентов. За действующего президента Петра Порошенко вновь бы проголосовали лишь 13,5%", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Еще меньше голосов бы набрали лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко - 10,4%, глава Радикальной партии Олег Ляшко - 8,8%, лидер "Самопомощи" Андрей Садовой - 8,4%, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, - 8,1% и внефракционный депутат Рады Вадим Рабинович - 7,3%. Опрос проводился в период с 8 по 18 декабря 2016 года. В ходе исследования были опрошены 2 тыс. респондентов среди населения Украины от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.



ФОТО:EPA



