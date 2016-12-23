Злоумышленники угрожают взорвать самолет с заложниками в аэропорту Мальты

Самолет авиакомпании Afriquiyah Airways с 118 пассажирами на борту был захвачен и сел на Мальте. Как сообщает агентствоReuters, злоумышленников двое, они угрожают взорвать лайнер.

По данным телеканала Al Arabia, самолет выполнял внутренний рейс в Ливии, однако после сообщения о захвате был перенаправлен на Мальту. Требования злоумышленников пока неизвестны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время газета Times of Malta сообщает о том, что самолет, следовавший рейсом AAW209, захвачен одним человеком, который угрожает взорвать ручную гранату, если не будут выполнены его условия. По данным газеты, воздушный пират называет себя сторонником бывшего ливийского лидер Муаммара Каддафи. Он согласен отпустить всех пассажиров, но настаивает, что члены экипажа должны остаться на борту.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат уже осведомлен о ситуации. "Меня проинформировали о потенциальном захвате ливийского самолета, перенаправленного на Мальту. Готовимся к проведению экстренных операций", - написал он в своем Twitter.







