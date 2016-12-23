Налбандян принял делегацию Госдумы РФ

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 23 декабря принял делегацию, возглавляемую председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, секретарем ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Леонидом Калашниковым. На встрече присутствовал председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним связям Артак Закарян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД РА.

Налбандян отметил важность последовательного укрепления тесного союзнического взаимодействия между Арменией и Россией в самых различных форматах, и в этом контексте подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества.

Депутаты Госдумы подчеркнули, что их визит символичен, поскольку это первый зарубежный визит комиссии после парламентских выборов в РФ.

Стороны отметили взаимовыгодное сотрудничество между Национальным собранием Армении и Госдумой России.

Калашников представил работу возглавляемого им комитета, инициативы, направленные на развитие отношений с Арменией, результаты совместного заседания с постоянной комиссией по внешним связям парламента Армении.

Стороны также коснулись сотрудничества в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Глава МИД Армении представил усилия, направленные на преодоление последствий развязанной в апреле Азербайджаном агрессии против Арцаха.