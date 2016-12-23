В сфере цифрового телевидения Армении состоялась реорганизация путем объединения ООО «Интерактив ТИВИ» и ЗАО «Айкон комьюникейшнз» с ООО «Юком»

С целью повышения качества услуг, предоставляемых ООО «Юком» в области электронных коммуникаций, а также для расширения объема их предоставления на общем совете участников компании, состоявшемся 10 ноября 2016 года, было принято решение о реорганизации, путем объединения ООО «Интерактив ТИВИ» и ЗАО «Айкон комьюникейшнз» с ООО «Юком».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ООО «Юком», в результате вышесказанного не произойдет какой-либо передачи прав и обязанностей, или же правопреемства компании «Юком».

В соответствии с действующим законодательством и актом о передаче, правопреемником по части всех обязательств со стороны ООО «ИНТЕРАКТИВ ТИВИ» и ЗАО «АЙКОН КОМЬЮНИКЕЙШНЗ» является компания «Юком».

Одновременно сообщается, что компания «Юком» приняла решение погасить свою долю в уставном капитале, образованную в результате реорганизации, по принципу понижения уставного капитала, в результате чего уставной капитал Компании составит 16 958 695 армянских драмов.