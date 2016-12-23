В мэрии Еревана состоялась торжественная церемония государственной регистрации брака

Мэр Еревана Тарон Маргарян вручил ключи от новых квартир семье участника Арцахской битвы, азатамартика, заслуженного артиста Армении Мкртича Мкртчяна, семье заместителя концертмайстера группы тромбонистов Государственного филармонического оркестра Армении Карена Саргсяна, семье виолончелиста Ваге Даниеляна и валторниста Артура Оганесяна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, до начала церемонии вручения ключей от новых квартир, впервые в мэрии Еревана прошла торжественная церемония государственной регистрации брака виолончелиста Ваге Даниеляна и валторниста Артура Оганесяна со своими избранницами.

Поздравляя молодоженов и владельцев новых квартир, мэр Тарон Маргарян пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

«Уже несколько лет, согласно доброй традиции, по предложению президента республики, мы дарим новые квартиры нашим известным и заслуженным деятелям искусства. Эта своеобразная оценка, данная всем тем нашим гражданам, которые своим талантом и профессиональными навыками во всем мире высоко держат честь нашей страны. Для нашей страны также важно иметь крепкие армянские семья и сегодня, впервые в мэрии Еревана, было зарегистрировано сразу 2 брака. Я уверен, что это событие останется в памяти новобрачных и всех нас и надеюсь, что оно станет традиционным. Всем вам, и особенно молодожёнам желаю, чтобы в ваших новых квартирах всегда звучали веселые детские голоса», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за оценку своей деятельности, владельцы новых квартир отметили, что вопрос собственной квартиры для них был важнейшей задачей, и решение этой проблемы стало незабываемым новогодним подарком. Деятели искусства добавили, что продолжив свою деятельность сделают все возможное для дальнейшего развития культурной жизни Еревана.