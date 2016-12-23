«Арменпресс» признан наиболее освещающим деятельность фонда “Дети Армении” электронным СМИ

Информационное агентство «Арменпресс» было удостоено сертификата как электронное СМИ, наиболее освещающее деятельность фонда “Дети Армении” в период с 15 июля по 15 декабря 2016 года.

Координатор по общественным связям образовательных программ фонда “Дети Армении” Анаит Эвоян отметила, что для журналистов и СМИ объявленное фондом награждение было проведено в пяти номинациях: средства, наиболее упоминающие о COAF, автор публикаций на самые разные темы, наиболее объективно представляющее проблемы села СМИ, автор самой волнительной статьи и «самое лучшее coaf-фото».

“Для нас это награждение чрезвычайно важно, поскольку в июле этого года у нас был проведен семинар на тему “СМИ и дети”, на котором в основном говорилось о вопросах освещения темы детей в средствах массовой информации”, - заявила она.

Исполняющая обязанности исполнительного директора фонда “Дети Армении” Инесса Григорян в своей речи отметила, что связь между фондом и СМИ стала более тесной в течение последних двух лет. “По работе нам приходилось также иметь дело со СМИ, действующими в областях и в Арцахе”, - добавила она.