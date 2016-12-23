Злоумышленники угрожают взорвать самолет с заложниками в аэропорту Мальты

Ливийский пассажирский самолет, возможно угнанный двумя воздушными пиратами, приземлился на Мальте. Они угрожают взорвать лайнер, на борту которого находятся 118 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Требования злоумышленников пока неизвестны, передает агентство Reuters.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат проинформирован о ситуации с возможным захватом заложников на борту самолета. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, службы экстренного реагирования страны приведены в полную готовность.







