Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции

В освобожденные районы сирийского города Алеппо введен батальон российской военной полиции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС в пятницу, 23 декабря.

«Для поддержания порядка на освобожденных территориях с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции», — пояснил глава ведомства.

Шойгу также отметил, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена. По его словам, она проходила в тесном контакте с представителями Турции и Ирана.

22 декабря сообщалось, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо. Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.