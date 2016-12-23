Имя армянского представителя «Евровидения-2017» станет известно 24 декабря

Финальный этап проекта “К Евровидению” Общественного телевидения Армении состоится 24 декабря в 21:30 часов. В прямом эфире Первого канала станет известно, кому выпадет возможность представить Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Финальная битва будет проходить между Мартой и Арцвик. Об этом «Арменпресс» сообщили на Первом канале.

Если в ходе 1-го полуфинала конкурса лучшие участники отбирались профессиональным жюри и посредством sms-голосования, а во 2-ом этапе – избранием со стороны международного жюри и голосования, то победитель финального этапа “К Евровидению” будет определен профессиональным жюри, состоящим из проживающих в диаспоре наших соотечественников - музыкантов и посредством sms-голосования.

Желающие проголосовать могут поддержать участников отправив смс-сообщение на короткий номер 1008, отметив двузначное число участника: 01 – Марта, 02 Арцвик. Короткое сообщение можно отправить как из Армении, так и из Арцаха. Стоимость одного смс-сообщения – 300 драмов (включая НДС).