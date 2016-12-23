Глава МВД Италии подтвердил, что в Милане убит Анис Амри

Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что в ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане был убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине тунисец Анис Амри, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Без сомнения, убитый в перестрелке — это подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри", — заявил Миннити в ходе специальной пресс-конференции в Риме.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около трех часов утра. Мужчина открыл огонь в ответ на просьбу предъявить документы.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии подозревали в причастности к теракту 24-летнего Аниса Амри.