Таиландский университет начал принимать плату за учебу рисом

Студенты университета Рангсит, расположенного к северу от столицы Таиланда, теперь могут заплатить за учебу не деньгами, а рисом. Подобную натуральную оплату руководство вуза вынуждено было ввести, чтобы помочь учащимся из крестьянских семей, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за падения цен на эту злаковую культуру, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы должны поддержать крестьян в трудный момент, поскольку именно на них держится наша страна", - подчеркнул Ворачат Чудчомчан - декан, курирующий студенческую программу, которая предполагает полное или частичное погашение счета за обучение путем рисового бартера. По его словам, этим предложением уже воспользовались 19 человек.