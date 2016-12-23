В армянских школах требующие навыков предметы будут приобщены к обязательным предметам

Некоторые предметы, развивающие у учеников определенные навыки в различных областях, будут приобщены к обязательным предметам. Об этом, по сообщению «Арменпресс», рассказал журналистам министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

“Дети в армянских школах довольно перегружены. Предметов чрезвычайно много. И чтобы алгебра, либо какой-то другой предмет не превратился в урок, развивающий определенные навыки, приобщаемые к ним предметы займут 25% урока, максимум”, - отметил министр.

К объединяемым относятся предметы по экологии, воспитанию гражданского образования, финансовго образования и пр. Например, финансовое и экономическое образование будут приобщены к алгебре.

По словам министра, ученики 10-11 классов смогут выбрать нужный им предмет для более углубленного изучения. Будут внедрены и модели дополнительного образования.