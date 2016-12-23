Президент Республики Армении Серж Саргсян принял участие в завершающем год заседании Совета попечителей ЕГУ

Президент Республики Армении, председатель совета попечителей Ереванского государственного университета Серж Саргсян 23 декабря в зале заседаний научного совета Университета принял участие в завершающем год заседании Совета попечителей фонда "Ереванский государственный университет".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, члены Совета обсудили и одобрили отчёт ректора относительно работ, выполненных по основным направлениям деятельности ЕГУ в течение 2015-2016 учебного года, оценив деятельность университета в отчётный период как удовлетворительную.

Отчёт включал в себя образовательную, научно-исследовательскую сферы, международное сотрудничество, типографскую деятельность, работу систем общественных связей и информации, работу со студентами и выпускниками и социальную политику, а также деятельность Иджеванского филиала ЕГУ.

В рамках вопросов повестки дня ректор Арам Симонян представил членам Совета сообщение об исполнении доходов и расходов ЕГУ за январь-ноябрь 2016г., которое принято к сведению. На утверждение совета представлен также план доходов и расходов ЕГУ в 2017 финансовом году, структура ЕГУ в 2017 году и штатное расписание и вопрос выбора аудитора финансово-экономической деятельности ЕГУ в 2017 году. Определены функции аудитора: проведение аудита и независимого аудиторского заключения консолидированной финансовой отчётности фонда "Ереванский государственный университет" в 2017 году и проведение аудита и представление независимого аудиторского заключения отчёта выполнения годового плана и его изменений доходов и расходов фонда "Ереванский государственный университет" в 2017 году.

Кроме вопросов повестки обсуждались также текущие вопросы, Президент Республики ответил также на интересовавшие членов Совета вопросы.

В конце заседания Президент наградил декана факультета востоковедения Ереванского государственного университета, кандидата филологических наук, профессора Гургена Меликяна орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-ой степени за значительный вклад сферу образования, за заслуги в деле обучения и воспитания в армянском духе подрастающего поколения.

Президент Саргсян поздравил известного интеллектуала с высокой государственной наградой, его и других членов Совета попечителей ЕГУ и всех университетских поздравил и высказал добрые пожелания по случаю праздников Нового года и Святого Рождества, выразил благодарность за совместную работу в уходящем 2016 году.

Президент подвёл итоги также уходящего 2016 года и коснулся важнейших дел на 2017 год.

До заседания Совета Президент Республики в сопровождении министра образования и науки РА, ректора ЕГУ, членов совета попечителей и деканов факультетов совершил экскурсию по капитально отремонтированным спортивному залу ЕГУ, гостинице, корпусам гражданской обороны и медицинской помощи, физического воспитания и спорта, ознакомился с проделанными работами и созданными условиями.