Члены ГД РФ воздали дань уважения в Цицернакаберде

Делегация Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками посетила Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян в Цицернакаберде в сопровождении депутата Мгера Шахгельдяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Члены Федерального собрания ГД РФ, во главе с председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым воздали дань уважения в Цицернакаберде, возложив цветы к Мемориалу.

Гости побывали в Музее Геноцида армян, где ознакомились с документами и свидетельствами очевидцев.

«И сегодня гибнут невинные люди, и необходимо объединить усилия, чтобы предотвратить подобные человеческие трагедии»,- сказал председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.