Электронное образование будет доступно и в сельских общинах Армении

По предложению Министерства образования и науки Армении в образовательной сфере страны будут использованы новые программы. Об этом, по сообщению «Арменпресс», рассказал журналистам министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

“Утверждена “Национальная программа превосходства образования Араратский бакалавриат”, обладающая высоким качеством. Она позволит сдавать экзамены на армянском языке при поступлении в иностранные вузы”, - заявил Мкртчян.

Старшие школы могут подать заявки с целью использования данной программы.

По словам министра, Армения обладает образовательной системой среднего уровня, которая может стать намного лучше.

Говоря об электронном образовании, министр отметил, что в рамках программы развития электронного образования в сельских школах были организованы экспериментальные видеоуроки с участием областных школ.

“Были отобраны 10 передовых республиканских школ, которые готовы содействовать нуждающимся в помощи учебным заведениям. Для дистанционного и электронного образования были выбраны следующие предметы: информатика, химия, физика, биология, география и иностранные языки”, - отметил он.