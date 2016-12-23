Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в перестрелке в Милане

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию в 12:45 мск, сообщило МВД.