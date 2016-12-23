Правящая партия Южной Кореи раскололась

Правящую партию Южной Кореи "Сенури" покинет фракция, выступившая за импичмент президенту, сообщило агентство Киодо со ссылкой на руководство фракции.

Рабочее название новой партии обозначено как "Новая консервативная партия реформ". Официально о ее создании будет объявлено около 20 января.

Раскол в правящей партии был спровоцирован коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана президент страны Пак Кын Хе.

На заседании парламента 9 декабря был принят импичмент президента, это было бы невозможно, если бы часть правящей партии не проголосовала в его поддержку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Политический и коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к своей близкой подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны. Цой Сун Силь не занимает никаких официальных постов в правительстве Южной Кореи. После возвращения в Южную Корею Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

После объявления импичмента 9 декабря исполнять обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд в течение полугода должен рассмотреть правомочность решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.