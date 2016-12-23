Зимнее солнцестояние – праздник армянского бога правосудия Михра

Зимнее солнцестояние, которое происходит в ночь с 22-го на 23-е декабря, является праздником бога правосудия армянского Пантеона Михра, и с этого дня начинаются посвященные ему празднества, которые длятся с 23-го до 26-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Союза Армянских Ариев.

В этом году арии Армении и объединенные с ними националисты-язычники отметили в ночь с 22-го на 23-е декабря праздник армянского бога правосудия Михра в овраге рядом с храмом Гарни.

Этот день является днем Зимнего солнцестояния, а Михр является защитником подтверждения этого миропорядка. Именно поэтому армянского бога правосудия Михра почитают также как бога света и тепла – Бога-Солнца (Арев-Аствац).

Сегодня жреческое сословие Ордена Армянских Ариев встретило рассвет на склоне Атиса обрядом Михроворота. Возжжение факелов сопровождалось одой к Михру, после чего жрецы начали обрядовый танец, в виде открытого октагона, лицом к солнцу на востоке. За танцем Солнца последовало винопитие. Этим обрядом жрецы отведывают вино из общей чаши, давая при этом клятву армянскому богу правосудия Михру свято защищать Правосудие и Истину – завет номер один, видимый, как солнечный свет, а именно, что нет ничего более святого, чем Родина, и надо приложить все усилия во благо Родины и Народа.

После винопития жрецы обсыпали окрестнсти цветами Антарама – в знак своей верности армянскому Правосудию, затем они восславили Бога Михра – на Земле и в Космосе, за переосмысление миссии армянского архетипа.

В обряде принимали участие Орден Арменских Ариев и Объединение язычников-националистов, во главе с их предводителем Арменом Аветисяном.

По пути в Ереван славословия и литании возносились также у памятника Богу Ваагну, чтобы Космическое правосудие опиралось на Мощь справедливой Космической силы – для вящей полной победы...

А также во имя земной справедливости, воссоединения Армении, сплочения армянства и осуществления миссии армянского архетипа.