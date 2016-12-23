В текущем учебном году были разгружены образовательные программы второго полугодия для 12-х классов

Министерство образования и науки РА в 2016 году проводило целенаправленную политику в области общего образования. Об этом, по сообщению «Арменпресс», рассказал журналистам министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

“В 2016-2017 учебном году разгружена образовательная программа второго полугодия для 12-х классов – ученики могут выбрать три предмета для сдачи единого экзамена в июне”, - сообщил министр.

По его словам, подведением итогов предстоящих декабрьских экзаменов, выявив, существующие проблемы, положительные или отрицательные результаты, в следующем году данный курс можно будет завершить 11 классами.

Также была разработана общеобразовательная государственная система образования, предметные критерии и концепция пересмотра учебных программ. Проект “Национальная системы образования” находится на завершающем этапе.